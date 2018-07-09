10 soruda Gazze'ye Türkiye damgası



GAZZE'DE TÜRK BAYRAĞI YENİ BİR DURUM DEĞİL



Bugün Filistinlilerin ellerinde Gazze'de yaptıkları gösterilerde hep Türk bayrakları görüyoruz. İsrail askerinin vurduğu Filistinli genç, yaralanmasına rağmen elindeki Türk bayrağının yere düşmesine izin vermemişti. Aslında ay yıldızlı sancak Gazze'de hiç yere inmedi, bayrağımız yıllardır hep Gazze'de.



1917'DE GAZZE'DE OSMANLI SANCAĞI?



Birinci dünya savaşında Gazze'de Osmanlı askeri vardı. O süreçte Gazze'ye yönelik 2 İngiliz saldırısı Osmanlı askerleri ve Filistinliler tarafından püskürtüldü. Sonrasında 1917'de Kudüs'ten önce Gazze İngilizler tarafından işgal edildi. Türk sancağı o güne kadar hep Gazze'deydi, İngiliz ve sonrasında İsrail işgaliyle Türk askeri çekilse de gönüllerde Türk bayrağı hep kaldı.



FİLİSTİNLİLER 100 YILLIK BAYRAKLARI BUGÜN YENİDEN ÇIKARDI?



Gazze hala işgal altında. Filistinliler işgale direniyor. Direnirken de Türk bayrakları taşıyor. Özellikle 24 Haziran seçim zaferinin ardından Gazze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için sevinç gösterileri yapıldı. Bir aile yeni doğan çocuklarının adını Recep Erdoğan koydu, Filistinliler Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri ile 30 Mart'tan itibaren devam eden büyük dönüş yürüyüşlerinde İsrail askerlerine meydan okudu.



TÜRKİYE BUGÜN BM'NİN GAZZE FAALİYETLERİNİN BAŞINA GEÇTİ



BM'nin Gazze'de faaliyetleri var. Ancak çoğu zayıf. Türkiye BM çerçevesinde Gazze'ye yapılan faaliyetlerin yürütüldüğü UNRWA Danışma Komisyonu (AdCom) Başkanlığını üslendi.



TÜRKİYE GAZZE'DE NELER YAPIYOR?



TİKA ve Kızılay Gazze'de. 2014'teki saldırılarda yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi. Hastane inşa edildi, okul yapıldı. İsrail Gazze'ye yardım ve özellikle inşaat malzemesi girişinde çok kısıtlamalar getiriyor. Kısıtlamalara rağmen Türkiye kurumlarıyla birlikte Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerini hiç aksatmadı.



MAVİ MARMARA SONRASI TÜRKİYE'NİN GAZZE ZAFERİ?



Mavi Marmara katliamında Türkiye 3 şart sunmuştu. 2'si bizim için biri ise Gazze içindi. İsrail o şartları kabul ettikten sonra Gazze ablukası Türkiye'ye özel olarak hafifletildi. Türk yardım tırlarının girişine izin verildi. TİKA ve Kızılay'ın tüm yardım faaliyetleri arttı.



TEK SEFERDE 10 BİN TON MALZEME?



İsrail Gazze'deki insan sayısına yetecek kadar ekmek imalatı için un girişine izin verir. Yani ekmeği bile sayıyla verir. Bu ağır abluka Türkiye'nin çabalarıyla kalktı. 2016'da Türkiye Gazze'ye tek seferde 10 bin ton yardım malzemesi götürdü.



GAZZE'DE BM VE TÜRKİYE FARKI?



BM'nin Gazze'de okulları var ama o okullar 2009'daki İsrail saldırılarında bombalanmıştı. Filistinliler saldırılar sırasında güvenli olur diye BM okullarına sığınmıştı. Ancak İsrail savaş uçakları BM okullarına fosfor bombalarıyla saldırmıştı. BM o saldırıların hesabını bile İsrail'e soramadı.



BM'NİN GAZZE'DEKİ İTİBARI?



Son olarak 3 gün önce Filistinliler Gazze'de BM'yi protesto etti. Çünkü hizmet verilmiyor. Gazze'de 2 milyon insan kuşatma altında. Bunların 1 milyon 300 bini BM'nin mülteci ilan ettiği Filistinliler. Yani kendi ülkelerinde mülteci olan insanlar. Uluslararası olarak tanımı olmayan bu garip statü, BM tarafından Filistinlilere verildi. Filistinliler ise kendilerine bakmakla yükümlü olan BM'nin bu yükümlülükleri hiçbir şekilde yerine getirmediğinin farkında. Bu nedenle daha önce Gazze'yi ziyaret eden BM Genel Sekreterleri her seferinde protestoya uğramıştır.