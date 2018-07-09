Ayşe Nur Bahçekapılı kimdir ve nerelidir?

Ayşe Nur Bahçekapılı kimdir? Kaç yaşındadır? Ayşe Nur Bahçekapılı nerelidir? soruları bugün yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Türk siyasetinin önemli isimlerinden birisi olan Ayşe Nur Bahçekapılı'nın hayatı ve siyasi yaşamı hakkında bilinen ve az bilinen detayları sizler için derledik.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI KİMDİR?

23. ve 24. dönemde AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, aslen Trabzonlu'dur.

26 Kasım 1954'te Trabzon Maçka'da doğdu. Baba adı Hasan Şefik, anne adı Şahsene'dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi.

23 ve 24. Dönemde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Temmuz 2013-Haziran 2015 tarihlerinde TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2015-Haziran 2018 tarihleri arasında tekrar TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmüştür.

Ayşe Nur Bahçekapılı bir süre tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora ile evli kalmıştır. Halen bekardır.

FATİH TERİM İLE AKRABA

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, Ayşe Nur Bahçekapılı'nın yeğenidir.