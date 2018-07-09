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FETO’nun kampı böyle korunuyor

Gülen’in Pensilvanya’da kaldığı kamp, kameralı sistemler ve çelik yelek giymiş silahlı güvenlikçilerce korunuyor. Güvenlik, fotoğraf çekilmesine izin vermiyor

Giriş Tarihi: 9.7.2018
FETO’nun kampı böyle korunuyor
elebaşısı 'in yaşadığı Pensilvanya eyaletindeki kampın girişinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kampın etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili, Girişte "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı bir tabela asılı olan kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor. Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı odada bulunan güvenlik görevlileri, içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla girenleri yakın takipte tutarken, gelenler fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor.

AA EKİBİNE İZİN VERMEDİ
Girişte Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek alınıyor. AA ekibinin girişten görüntü almak istemesi üzerine kapıdaki silahlı güvenlik görevlisi gelerek sözlü uyarıda bulundu. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken görevli, AA ekibi basın kartlarını göstermesine rağmen yolun karşısına geçmesini istedi. Bu arada kampa giren FETÖ üyelerinin cep telefonlarını ve elektronik cihazlarını güvenliğe bıraktıkları gözlendi. AA kamerasının çekim yaptığını fark eden bazı FETÖ mensuplarının tedirgin halleri ve elleriyle yüzlerini gizleme çabaları da objektiflere yansıdı.

EKİP 'UZUN CEVDET'E BAĞLI
FETÖ kampında yer alan ekip, örgütün üst düzey isimlerinden 'na bağlı görev yapıyor. Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli olan ve örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak tanınan Türkyolu ve ailesinin gayrimenkul zenginliği dikkati çekiyor. Türkyolu'nun, örgütün illegal kasasını tuttuğu milyonlarca doları Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor. ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan bilgilere göre, Türkyolu'nun, eşi, kızı ve oğlunun üzerine kayıtlı Saylorsburg'da 6 ayrı ev bulunuyor. Cevdet Türkyolu'nun Türkiye'de de 'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere 4 şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu da tespit edilmişti.
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FETO’nun kampı böyle korunuyor
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