İhanetlerini yüzlerine haykırdı

15 Temmuz
darbe girişiminin en genç kadın gazisi Adviye Gül İslamoğlu
, henüz 14 yaşındayken İBB'yi işgale gelen darbecilerin karşısına dikildi. Keskin nişancı
ateşiyle sırtından vuruldu. SABAH'a konuşan Adviye, mahkeme salonundaki sözlerinin hâkimi dahi ağlattığını ve bazı FETÖ
'cü yakınlarının kendisinden özür dilediğini anlattı. 15 SANTİMLİK DELİK AÇILDI
Trabzon Sürmeneli Adviye, İstanbul Fatih'te yaşıyor. Sultan Fatih Koleji Fen Lisesi 3. sınıf öğrencisi Adviye'nin hayali doktor olmak. 15 Temmuz darbe girişimi yaşandığında henüz 14 yaşındaydı. Ama çocuk yaşına rağmen kocaman yüreğiyle hainlerin karşısına dikildi. Adviye birkaç gün önce 16 yaşına girdi. O karanlık gecede yaşadıklarını ise şöyle anlattı: "Yaklaşık 20 hain, İBB önünde barikat kurmuştu. O gece 14 kişi şehit oldu. İBB binasının üstünde de keskin nişancılar varmış, sonradan öğrendim. Karşı koymaya çalışırken, bir an da G3 mermisi sol kolumdan girdi, 15 santimetre genişliğinde bir delik açarak, sırtımdan çıktı. Sonraki günler yoğun bakımda yattım. Yine ameliyat olacağım. 2 yıl geçti ama sırtımdaki delik hâlâ duruyor. Ameliyatla yağ enjekte edip, orayı kapatacaklar." Türk bayrağını başının üstüne taşıyan Adviye, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalbimde olanı başımın üstünde taşıyorum. Ben artık sarece Adviye değilim, gazi Adviye'yim." SALONDAKİ HERKESİ AĞLATTI
İBB binasını kuşatan 52 hainin yargılandığı davaya, okuldan izin alarak gitmiş Adviye, O gün yaşananları da şöyle aktardı: "Ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Mahkemede karşılarına dikildim. 'Bana cevap vermeyeceğini biliyorum ama yüzünüze haykırmak istiyorum. Siz daha 14 yaşında bir kız çocuğu ile baş edemediniz. Bu ülkeyi ele geçirmeyi, yönetmeyi nasıl düşündünüz. Bakın ben dimdik karşınızdayım ama siz sanık koltuğundasınız' dedim. Bir baktım ki hâkim ağlıyor. Salona darbecileri getiren askerler ağlıyor. Hatta FETÖ'cülerin dördünün ailesi gelip, benden özür diledi." Anne Sevim İsmailoğlu da, mahkemede darbecilere, "Kanun size ne ceza verirse versin. Ben yavrumun sırtından aldığınız parçayı istiyorum" diye haykırdığını belirterek, "Başlarındaki hain eski Albay Zeki Demir, 'Ben bir şey hatılamıyorum' dedi. 'Bu sözlerimi unutma' dedim ben de kendisine" diye konuştu. SENİ DE Mİ VURDULAR?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan'dan büyük güç aldığını belirten Adviye, "Yenikapı'daki mitingde ilk kez göz geze geldik Reis'le. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya beni alıp yanına götürdü. Yanında eşi Emine Erdoğan
da vardı. Bakanımız ona beni anlattı. 14 yaşında en geç kadın gazi olduğumu öğrenince 'Seni de mi vurdular' diyerek bana baktı. Üzüleceğini bilseydim gitmezdim yanına. Sonra ben onun elini öptüm. O da benim elimi öptü. Seçimin de galibi olarak çıktı ya, daha ne isterim." Gazi Adviye, gazilik madalyasını da, Tayyip Erdoğan'a gazi unvanı verilene kadar takmayacağını sözlerine ekledi. TEK YUMRUK ÇIKTIK
Gül Kireklo'ya konuşan Adviye İslamoğlu: "Tek yumruk olarak çıktık hainlerin karşısına. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız."