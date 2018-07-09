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İhanetlerini yüzlerine haykırdı Gazi Adviye Gül İsmailoğlu: Mahkemede ‘Daha 14 yaşında bir kız ile baş edemediniz ülkeyi nasıl ele geçirecektiniz’ dedim. Hâkim ağladı, bazı darbeci yakınları da gelip özür diledi