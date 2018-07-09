Ömer Çelik kimdir ve nerelidir?

Ömer Çelik kimdir ve aslen nerelidir? sorusuyla Ömer Çelik hakkında bilgi edinmek isteyen yurttaşlar, eski Avrupa Birliği Bakanı'nın kişisel hayatını ve siyasi yaşamını merak ediyor. Vatandaşların araştırdığı kişiler arasında yer alan Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı ile Avrupa Birliği Bakanı görevlerini yürütmüştür. İşte Ömer Çelik hakkında detaylar...

ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 tarihinde Adana'da doğdu. 2013 ve 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenen Ömer Çelik, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana milletvekili olarak meclise girmiştir. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer almıştır.

Ömer Çelik, Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı yüksek lisans tezini yazarak 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Mezun olmasının ardından bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Ömer Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Ömer Çelik, siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılarak başladı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2007 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye–Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi. 2002–2013 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Ömer Çelik, 24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında bulunan Ertuğrul Günay yerine Çelik getirildi. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü olarak atandı. Bakanlığı döneminde turist sayısındaki rakamları korunmuştur. Görevini 28 Ağustos 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Ömer Çelik Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer aldı.