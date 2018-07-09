Son dakika: Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem hakkındaki FETÖ davası

Erdem hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan açılan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin "görevsizlik" kararıyla gönderdiği davayı gören Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "görevsizlik" kararındaki eksikler nedeniyle "durma" kararı verilmesini ve mahkemeden eksiklerin giderilmesinin istenmesini kararlaştırdı

Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya Erdem ve avukatları katıldı.

Dosyanın, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden "görevsizlik" kararıyla gönderilmesine ilişkin görüşü sorulan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, mahkemenin, "görevsizlik" karar başlığına, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu da eklediğini, ayrıca kararda yasa maddelerinin sıralanmadığını ifade etti.

Canpolat, bu sebeple yargılamada "durma" kararı verilmesini ve ilgili mahkemeden eksiklerin giderilmesinin istenmesini talep etti.

Canpolat, Erdem'in eşi Gülümser Erdem hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davayı gören Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin, davanın, Birol Erdem hakkındaki davayla birleştirilmesi yönünde talepte bulunduğunu hatırlattı. Davalar arasında sanıkların karı-koca olması dışında fiili irtibat bulunmadığını kaydeden Canpolat, bu sebeple birleştirmeye muvafakat verilmemesini istedi.

Erdem, savcının "durma" kararı verilmesi talebine ilişkin, "Bir şey demiyorum, takdirinize sunuyorum" dedi.

Sanık avukatlarından Mesut Yıldız, talep doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Sanık avukatlarından Hayrettin Küçüksoy ise Gülümser Erdem ve Birol Erdem'e, haklarındaki davalarda aynı konularda sorular yöneltildiğini belirterek dosyaların birleştirilmesine onay verilmesini talep etti.

Mahkeme üyeleri, daha sonra müzakereye çekildi. Müzakere sonrasında Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, mevcut davayla Gülümser Erdem hakkındaki dava arasında bağlantı olmadığını ve davaların birleştirilmesinin yargılamayı gereksiz yere uzatacağını belirterek birleştirme talebine onay vermediklerini açıkladı.

Karaloğlu, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararında, iddianamede bulunmayan "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun da gösterilmesi, sanığa yükletilen suçlarla ilgili kanun maddelerinin ise gösterilmemesi nedeniyle yargılamanın durmasına ve mahkemeden eksiklerin giderilmesinin istenmesine karar verildiğini bildirdi.

Karaloğlu, mahkemeden dosya geldikten sonra usulü işlemlerin sürdürülmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdem hakkında, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açmıştı.

Mahkeme, "sanık hakkında açılan kamu davasında mahkemenin görevsiz olduğuna ve dosyanın görevli ve yetkili Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilmesine" karar vermişti.