Son dakika haberi: 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in katili bulundu mu? Minik Leyla Aydemir'in katili kim?

Son dakika haberi... Türkiye önce Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölüm haberi ile yasa boğulmuştu. Eylül Yağlıkara'nın cinsel istismar ve cinayet suçuna kurban gitmesi tüm Türkiye'yi dehşete sürüklemişti. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise bir Leyla Aydemir Ağrı'da kayboldu. 18 gün boyunca haber alınamayan minik Leyla Aydemir'in için büyük bir titizlikle arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 günün üzerine dere köyden 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulunmuştu.

LEYLA AYDEMİR'E NE OLDU?

Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için Ağrı'nın Bezirhan köyüne giden Leyla Aydemir'in bayramın birinci günü kaybolmuş ve 18 gün boyunca haber alınamamıştı. 18 günün ardından dere yatağında cansız bedeni yüzüste şekilde suya atılmış bulunan Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ne? Leyla Aydemir'in ilk belirlemelere göre vucüdünda darp izleri bulunuyordu. Peki Leyla'ya ne oldu?