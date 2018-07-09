Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in katili bulundu mu? Minik Leyla Aydemir'in katili kim?

haberi: 4 yaşındaki 'in katili bulundu mu? Minik Leyla Aydemir'in katili kim?

haberi... 'da 18 gün boyunca kayıp olan ve 18 günün ardından cansız bedenine ulaşılan 'in ölüm haberi tüm 'yi yasa boğmuştu. Küçük bedeni cinayete kurban giden Leyla Aydemir'in katili bulundu mu? Peki köyünden 2 kilometre uzakta dere kenarında bulunan Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ne? Leyla Aydemir'in katili kim? Nasıl öldü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 07:52
Son dakika haberi: 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in katili bulundu mu? Minik Leyla Aydemir'in katili kim?

haberi... önce 'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki 'nın ölüm haberi ile yasa boğulmuştu. Eylül Yağlıkara'nın cinsel istismar ve cinayet suçuna kurban gitmesi tüm Türkiye'yi dehşete sürüklemişti. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise bir 'da kayboldu. 18 gün boyunca haber alınamayan minik Leyla Aydemir'in için büyük bir titizlikle arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 günün üzerine dere köyden 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulunmuştu.

LEYLA AYDEMİR'E NE OLDU?

Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için Ağrı'nın Bezirhan köyüne giden Leyla Aydemir'in bayramın birinci günü kaybolmuş ve 18 gün boyunca haber alınamamıştı. 18 günün ardından dere yatağında cansız bedeni yüzüste şekilde suya atılmış bulunan Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ne? Leyla Aydemir'in ilk belirlemelere göre vucüdünda darp izleri bulunuyordu. Peki Leyla'ya ne oldu?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in katili bulundu mu? Minik Leyla Aydemir'in katili kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN