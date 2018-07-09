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Son dakika haberi: 'da yaşanan nda ölü ve yaralı sayısı belli oldu! Tren kazasında kaç kişi öldü?

Uzunköprü-İstanbul arasında sefer yapan yolcu treni dün 'ın ilçesinde raydan çıktı 5 vagon devrildi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın yaptığı açıklamaya göre 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise kazanın nedeni hakkında açıklamalarda bulunurken kazanın hava muhalefetleri nedeni ile gerçekleştiğini belirtti. Kazayla ilgili bir açıklama da Başbakanlık'tan geldi. Açıklamada "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir." denildi. Şuanda en çok aratılan konular arasında Tekirdağ'daki kaza yer alıyor. Peki Tekirdağ'da yaşanan nın nedeni ne? Ölü ve yarası kaç oldu? İşte kazayla ilgili an be an tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 08:46 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 08:46
Son dakika haberi: Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasında ölü ve yaralı sayısı belli oldu! Tren kazasında kaç kişi öldü?

'ın ilçesinde dün Uzunköprü-İstanbul arası sefer yapan yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Yürek burkan kazada 24 kişi hayatını kaybetti. 124 kişi ise yaralı halde hastaneye götürüldüler. Tekirdağ Valisi Murat Ceylan'ın yaptığı açıklamada kazanın hava muhalefetleri dolayısıyla gerçekleştiğini belirtti.

BAŞBAKAN YILDIRIM BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı.

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Son dakika haberi: Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasında ölü ve yaralı sayısı belli oldu! Tren kazasında kaç kişi öldü?
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