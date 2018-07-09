Son dakika haberi: Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında ölenlerin isimleri! İşte acı kazada hayatını kaybeden kişiler

Türkiye, dün akşam saatlerinde Tekirdağ Çorlu'dan gelen son dakika haberi ile sarsıldı. Uzunköprü-İstanbul arası sefer yapan yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Yürek burkan kazada 24 kişi hayatını kaybetti. 124 kişi ise yaralı halde hastaneye götürüldüler. Başbakan Binali Yıldırım kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı.

TEKİRDAĞ ÇORLU'DA YAŞANAN TREN KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'yi kahreden acı kazada hayatını kaybeden kişilerin isimleri belli oldu. Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 2'si Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı.