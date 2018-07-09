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Son dakika haberi: 'da kazasında ölenlerin isimleri! İşte acı kazada hayatını kaybeden kişiler

'da yaşanan kazası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'yi kahreden tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu. Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 2'si Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı. İşte Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden isimler...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 14:54
Son dakika haberi: Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında ölenlerin isimleri! İşte acı kazada hayatını kaybeden kişiler

Türkiye, dün akşam saatlerinde 'dan gelen son dakika haberi ile sarsıldı. Uzunköprü-İstanbul arası sefer yapan yolcu inin 5 vagonu devrildi. Yürek burkan kazada 24 kişi hayatını kaybetti. 124 kişi ise yaralı halde hastaneye götürüldüler. Başbakan Binali Yıldırım kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı.

TEKİRDAĞ ÇORLU'DA YAŞANAN TREN KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'yi kahreden acı kazada hayatını kaybeden kişilerin isimleri belli oldu. Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 2'si Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı.

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Son dakika haberi: Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında ölenlerin isimleri! İşte acı kazada hayatını kaybeden kişiler
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