9 Temmuz 2018 saat 16.43 Türkiye’de yeni dönem başladı

Türkiye dün tarihi bir gün yaşadı. TBMM Genel Kurulu saat 16.30'da tarihi yemin için toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yemin töreni için TBMM'ye gelirken yol boyunca Türk bayrakları eşliğinde halkın yoğun sevgi gösterisi ile karşılaştı. Vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan", "Durmak yok yola devam" sloganları attı. YILDIRIM KARŞILADI
Erdoğan aynı sürprizi Meclis'te de yaşadı. Kendisini bekleyen vatandaşlar burada da Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. Erdoğan'ın makam aracı adeta çiçek bahçesine döndü. Erdoğan, Meclis'te, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü
tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü
'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, son Başbakan Binali Yıldırım
, AK Parti
Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı. Erdoğan kendisini karşılayan heyetle tek tek tokalaştı. Erdoğan'a, Başkanlık Divanı
girişinde, TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti. MAZBATASINI ALDI
Meclis Genel Kurulu'nu yöneten Durmuş Yılmaz, toplantıyı 16.39'da açtı. Yılmaz, toplantının hemen başında yemin töreninin nasıl yapılacağını anlattı. Yılmaz, Erdoğan'ın girişinden çıkışına kadarki süre içinde töreni herkesin ayakta izleyeceğini duyurdu. Daha sonra da Erdoğan'ı içeri davet etti. Yılmaz Başkanlık Divanı kapısından içeri giren Erdoğan'a alkışlar eşliğinde kürsüde, YSK tarafından hazırlanan çerçeveletilmiş mazbatasını (seçilme tutanağı) verdi. Erdoğan daha sonra Başkanlık Divanı'ndan konuşma kürsüsüne inerek Cumhurbaşkanlığı yeminini etti ve saat 16.43'ü gösterirken resmen göreve başladı, Türkiye de yeni sisteme geçti.
BAŞKAN DİYEBİLİRSINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninden sonra Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan tören için "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur" değerlendirmesi yaptı. Gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı" sorusuna ise "Başkan diyebilirsiniz" diye yanıt verdi. AİLESİ DE MECLİS'TEYDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenini eşi Emine Erdoğan kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, oğlu Bilal Erdoğan, damatları Selçuk Bayraktar, Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Erdoğan ve torunları Cumhurbaşkanlığı locasından izledi. Berat Albayrak ise milletvekili olduğu için Genel Kurul'da takip etti. Töreni Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, eski TBMM başkanları, Mustafa Ceceli ve Müge Anlı gibi ünlüler de izledi.
KARANFİL VE GÜL YAĞMURU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'den Meclis'e, Meclis'ten Anıtkabir'e, Anıtkabir'den Külliye'ye giderken vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yol kenarında toplanan vatandaşlar Erdoğan'ın makam otomobiline gül ve karanfiller attı.