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Son dakika: Açıklanan tarihine geçti

Son dakika haberi: nin açıklanmasının ardından ın özellikleri, ne mezunu oldukları, daha önce ne iş yaptıkları, yaşları merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı siyasi tarihine geçti. Yeni kabine Türkiye'nin en genç bakanlarından oluşuyor. Yaş ortalaması ise 49.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 08:46 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 08:47
Son dakika: Açıklanan yeni kabine Türkiye tarihine geçti

, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk ını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı.

YAŞ ORTALAMASI 49'LA EN GENÇ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yeni bakanlar, tarihinin en olarak dikkat çekti. En genç Bakan Zehra Zümrüt Selçuk (39) olurken en yaşlı bakan ise oldu. (64) nin yaş ortalaması 49.

İşte bakanların doğum tarihleri:

Fuat Oktay-1964

Abdülhamit Gül-1977

Berat Albayrak-1978

Mevlüt Çavuşoglu-1968

Süleyman Soylu-1969

Hulusi Akar-1952

Prof. Ziya Selçuk-1961

Fahrettin Koca-1965

Fatih Dönmez-1965

Mehmet Cahit Turan-1960

Fatih Kurum-1976

Bekir Pakdemirli-1973

Mehmet Ersoy-1968

Mehmet Kasapoğlu-1976

Ruhsar Pekcan-1958

Mustafa Varank-1976

Zehra Zümrüt Selçuk-1979

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Son dakika: Açıklanan yeni kabine Türkiye tarihine geçti
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