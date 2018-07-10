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Başkan 'da le karşılandı

Dün yeni dönemin ilk kabinesini açıklayan Başkan Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini 'a gerçekleştirdi. Şu sıralar Zagulba Sarayı'nda le karşılanan Erdoğan, Azerbaycan Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 13:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Türkiye , ilk resmi ziyaretini 'a gerçekleştiriyor.

Azerbaycan'da Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda le karşılandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAKÜ'DE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi başladı.

Bakü'de resmi ziyarette bulunan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Zagulba Sarayı'nda bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti.

İki lider, baş başa görüşmeden sonra heyetler arası toplantıya katılacak.

ERDOĞAN ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı 'in kabriyle Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Başkan seçilmesinin ardından devlet geleneği kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Başkan Erdoğan, havaalanından Haydar Aliyev ve eşinin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geçti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu.

Başkan Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askeri bando İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı'nı çaldı.

TÜRK ŞEHİTLERİN MEZARLARINA KARANFİL

Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Erdoğan, buradaki anıta çelenk, şehit mezarlarına ise tek tek karanfil bıraktı.

Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz,

Tarihi 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin fedakarlığından aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi her alanda serpilip büyümesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ruhlarınız şad olsun."

Cumhurbarbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
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