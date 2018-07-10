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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan ilk mesaj! - Başkan Yardımcısı olan Fuat Oktay kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yemin etmesinin ardından yeni kabine listesi en çok araştırılan konulardan bir tanesi olmuştu. Türkiye’nin heyecanla beklediği yeni kabine dün akşam saatlerinde açıklandı. Bakanlar Kurulu listesinde en çok dikkat çeken isimlerden birisi olan , Başkan Yardımcısı oldu. Bu gelişmelerin ardından ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki Başkan Yardımcısı Fuat Oktay kimdir, nerelidir? İşte biyografisi…

Giriş Tarihi: 10.7.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk mesaj! - Başkan Yardımcısı olan Fuat Oktay kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni kabine sonrası Başkan Yardımcısı olan ile ilgili araştırmalar başladı. Erdoğan'ın TBMM'de ettiği yeminin ardından akşam saatlerinde açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu listesinde en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Fuat Oktay oldu. Oktay, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Peki Başkan Yardımcısı Fuat Oktay kimdir?

BAŞKAN YARDIMCISI FUAT OKTAY KİMDİR?

Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabine de Başkan Yardımcısı olan Fuat Oktay, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Oktay, '' Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun" değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk mesaj! - Başkan Yardımcısı olan Fuat Oktay kimdir?
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