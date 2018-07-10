Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk mesaj! - Başkan Yardımcısı olan Fuat Oktay kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni kabine sonrası Başkan Yardımcısı olan Fuat Oktay ile ilgili araştırmalar başladı. Erdoğan'ın TBMM'de ettiği yeminin ardından akşam saatlerinde açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu listesinde en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Fuat Oktay oldu. Oktay, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Peki Başkan Yardımcısı Fuat Oktay kimdir?

BAŞKAN YARDIMCISI FUAT OKTAY KİMDİR?

Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabine de Başkan Yardımcısı olan Fuat Oktay, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Oktay, '' Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun" değerlendirmesinde bulundu.