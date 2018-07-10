Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı'nın yemininde ayağa kalkmayanlar HDP kongresinde ayağa kalkmış

'nın yemininde ayağa kalkmayanlar kongresinde ayağa kalkmış

, Meclis'te yemin etti, yeni sistem resmen başladı. Erdoğan'ın yemin ettiği sırada MHP'li vekiller ayağa kalkarak alkışladı. CHP, ve İYİ Parti milletvekillerinin Erdoğan'ın salona girişi ve yemin etmesi sırasında ayağa kalkmayarak bir skandala imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemininde ayağa kalkmayan CHP'li vekilin HDP kongresinde ayağa kalktığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 02:19
Cumhurbaşkanı'nın yemininde ayağa kalkmayanlar HDP kongresinde ayağa kalkmış

CHP'NİN SKANDAL TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye'nin yeni başkanı 'ın yenib töreninde ayağa kalkmazken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın kongresinde ayağa kalkması tepki çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı'nın yemininde ayağa kalkmayanlar HDP kongresinde ayağa kalkmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN