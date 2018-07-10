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Darbe girişimi gecesi 'da ilk gözaltına alınan isim için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski İl Jandarma Komutanı albay için "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cesası istendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 18:56
Darbe girişimi gecesi Bursa'da ilk gözaltına alınan isim için istenen ceza belli oldu

darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski İl Jandarma Komutanı albay ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, Ali Y. ve Ali B. hazır bulundu.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDILAR

Eski albay Akkuş ile eski rütbeli askerler , , , , , , , , , ve , duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmaya katılmadı.

İDDİA MAKAMI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, iddia makamından esas hakkındaki mütalaasını istedi.

Geçen duruşmadaki mütalaasını yineleyen iddia makamı, tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir'in "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, sanıklara isnat edilen diğer suçların ise talep olunan cezanın maiyeti dolayısıyla hükme bağlanmamasını talep etti.

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İddia makamı ayrıca, tutuksuz sanıkların beraatlarına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini de istedi.

Son savunmasını yapan Yurdakul Akkuş, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

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Darbe girişimi gecesi Bursa'da ilk gözaltına alınan isim için istenen ceza belli oldu
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