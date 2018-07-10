Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? - Yeni Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Erdoğan'ın yemininin ardından açıklanacak olan yeni kabine merak konusu olmuştu. Dün akşam saatlerinde Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabine açıklandı. Kabinede yer alan Zehra Zümrüt Selçuk, dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Yeni Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hakkında araştırmalar da başladı. Peki yeni Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kimdir?

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.

2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi'nde araştırma asistanı, 2007'den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC'te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür.

Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.

Çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.

KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor.

İngilizce biliyor. Evlidir.

İŞTE YENİ KABİNE LİSTESİ

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan