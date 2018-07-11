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Son dakika: Erdoğan 'de

Türkiye Cumhurı , özel uçak "TUR" ile saat 19.15'te Lefkoşa'ya geldi.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 19:24 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 01:55
Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC'de

Türkiye Cumhurı , özel uçak "TUR" ile saat 19.15'te Lefkoşa'ya geldi.

Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya geldi.

Erdoğan, havalimanından ayrılışında makam aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

ERDOĞAN, KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI TARAFINDAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Akıncı'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken Başkan Erdoğan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC'de
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