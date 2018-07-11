Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada liderler arasında ilk 5'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'da 12 milyonun üzerinde takipçi sayısıyla liderler arasında 4. sırada yer aldı. Canlı video yayınlama ağı Periscope'un "2018 Dünya Liderleri" beğeni sıralamasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın "@tcbestepe" hesabı 9,6 milyon, "@RT_Erdogan" hesabı da 5,8 milyon beğeniyle ilk iki sıraya yerleşti

Küresel halkla ilişkiler şirketi Burson Marsteller'in hazırladığı ve Twitter verilerinden hareketle devlet başkanları, hükümetler ve dışişleri bakanlarının etkinliklerini ölçmeyi amaçlayan "Twiplomacy 2018" raporu yayımlandı. Buna göre, 372'si şahsi ve 579'u kurum ve kuruluş olmak üzere 187 ülkeden devlet başkanı, başbakan ve dışişleri bakanı olmak üzere 951 aktif Twitter hesabı kullanılıyor.

Rapora göre, en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter olurken, onu Facebook, Instagram ve YouTube takip ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelerin yüzde 97'si Twitter, yüzde 93'ü Facebook kullanırken, yüzde 81'i Instagram ve yüzde 80'i ise YouTube kullanıyor.

Twitter'ın canlı yayınlara yönelik Periscope uygulamasını BM'ye üye ülkelerin yaklaşık yarısı kullanırken Snapchat'i ise üyelerin yüzde 11'i aktif kullanıyor.

ERDOĞAN'IN 12 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Twitter'da "realDonaldTrump" hesabıyla 52 milyon kişi tarafından izlenen Trump'ı, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 9 dilde yayın yapan "@Pontifex" hesabı izliyor. Papa'nın aynı platformda 47 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

"En çok takip edilen 10 lider" listesinin 3. sırasında 42 milyon takipçiyle Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin resmi hesabı, 4. sırada ise 26 milyondan fazla takipçisiyle ülkenin Başbakanlık Ofisinin resmi hesabı "PMOIndia" bulunuyor.

ABD Başkanlığının "President of the United States" (POTUS) isimli hesabı 23 milyon kişiyle 5. sırada, ABD Başkanlık Sarayı "White House"un resmi hesabı ise 17 milyon takipçisiyle listenin 6. sırasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "@RT_Erdogan" adlı resmi hesabı 12 milyonun üzerindeki takipçi sayısıyla "Top 10 En Çok Takip Edilen Liderler" listesinde 7. sırada bulunuyor ancak kurumlar dışarıda tutulduğunda ve sadece liderler bazında bakıldığında Erdoğan, 4. sıraya yerleşiyor.

Başkan Erdoğan'ın ardından, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ın 11,7 milyon, Ürdün Kraliçesi Rania Abdullah'ın 10,6 milyon takipçisi bulunuyor. Listenin son sırasında 10,1 milyon takipçisiyle Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo yer alıyor.

TRUMP'UN "FAKE NEWS CNN" TWEETİ

ABD Başkanı Trump, geçen yılın başında göreve gelmesinin ardından Twitter'da en büyük etki yaratan lider oldu. Trump'ın ifadeleri son bir yılda ortalama 20 bin kez paylaşıldı.

Donald Trump, geçen yıl temmuz ayında yalan haberle suçladığı CNN International kanalına yönelik paylaştığı "fake news CNN" tweeti dünya liderleri içinde en fazla paylaşılan tweet oldu.

Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u nükleer başlık füze denemelerine ilişkin "Küçük roket adam" ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı sivil halka yaptığı hava saldırılarına yönelik "gazla öldüren hayvan" olarak nitelemesi de sosyal medyada büyük etki yaratmıştı.

"ENGELSİZBESTEPE" TWİTTER'DA

Araştırmada, Türkiye Cumhurbaşkanlığının, aktif Türkçe hesabının yanı sıra Twitter'daki hesap dillerine bu yılın nisan ayında Arapça, Fransızca, Almanca, Rusça ve İspanyolcayı da eklemesine ilişkin bilgiye de yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Medya ekibinin işitme engellilere yönelik "EngelsizBestepe" hesabını kullanıma açtığı da araştırmada belirtiliyor. Söz konusu hesap, Erdoğan'ın YouTube'daki videolarını işaret dili alt yazılarıyla paylaşıyor.

ERDOĞAN, PERİSCOPE'TA EN ÇOK BEĞENİ ALAN LİDER

Araştırmada canlı video yayınlama ağı Periscope'a ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre, "Periscope 2018 Dünya Liderleri" beğeni sıralamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "@tcbestepe" hesabı 9,6 milyon beğeniyle ilk sırada yer aldı. Sıralamada ikinciliği de 5,8 milyon beğeniyle "@RT_Erdogan" hesabı aldı.

Söz konusu hesapları 2,3 milyon beğeniyle "@EmmanuelMacron", 2,1 milyon beğeniyle "@NicolasMaduro" , 1,7 milyon beğeniyle "@WhiteHouse", 1,5 milyon beğeniyle "@realDonaldTrump" takip ediyor.