FETÖ’cülerin korkulu rüyası TSK’nın başında

2015'ten
bu yana Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Hulusi Akar
, görev süresinin bitmesine 1 yıl varken sürpriz bir şekilde yeni yönetim sisteminin ilk kabinesinde görev aldı. Yeni dönemde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacak olan Akar'ın yerine ise dün sabah yapılan atama ile Kara Kuvvetleri
Komutanı olarak görev yapan Orgeneral Yaşar Güler
getirildi. Başarılı bir askeri kariyere sahip olan Org. Güler, karargahta FETÖ
'cülerin korkulu rüyası olarak biliniyordu. TSK
'daki FETÖ'cülerin temizlenmesi için önemli çalışmalar yaptığı bilinen Org. Güler, 15 Temmuz
gecesinde de FETÖ'cüler tarafından rehin alınmış, şiddete maruz kalmıştı.
Genelkurmay Başkanı Org. Güler'den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 15 Temmuz gecesi en üst rütbeli asker olarak vekaleten Genelkurmay Başkanı atanan Org. Ümit Dündar atandı. Dündar'dan boşalan Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na da Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.