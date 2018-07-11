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’cülerin korkulu rüyası ’nın başında

Komutanı Org. , Genelkurmay Başkanı olarak atandı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
FETÖ’cülerin korkulu rüyası TSK’nın başında
2015'ten bu yana Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan , görev süresinin bitmesine 1 yıl varken sürpriz bir şekilde yeni yönetim sisteminin ilk kabinesinde görev aldı. Yeni dönemde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacak olan Akar'ın yerine ise dün sabah yapılan atama ile Komutanı olarak görev yapan Orgeneral getirildi. Başarılı bir askeri kariyere sahip olan Org. Güler, karargahta 'cülerin korkulu rüyası olarak biliniyordu. 'daki FETÖ'cülerin temizlenmesi için önemli çalışmalar yaptığı bilinen Org. Güler, gecesinde de FETÖ'cüler tarafından rehin alınmış, şiddete maruz kalmıştı.
Genelkurmay Başkanı Org. Güler'den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 15 Temmuz gecesi en üst rütbeli asker olarak vekaleten Genelkurmay Başkanı atanan Org. Ümit Dündar atandı. Dündar'dan boşalan Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na da Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.
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FETÖ’cülerin korkulu rüyası TSK’nın başında
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