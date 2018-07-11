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Son dakika: tutuklandı mı? - Adnan Oktar ve örgütüne sabaha karşı dev operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda ‘’’’ olarak bilinen ’a bu sabah saatlerinde dev bir operasyon başlattı. Son dakika gelişmelerine göre yapılan operasyonda 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik 5 ilde operasyon düzenlenmesinin ardından ‘Adnan Oktar tutuklandı mı’ sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yürütülen son dakika operasyonu ile ilgili tüm gelişmelere buradan ulaşabilirsiniz. Peki Adnan Oktar tutuklandı mı?

Giriş Tarihi: 11.7.2018 10:00
Son dakika: Adnan Oktar tutuklandı mı? - Adnan Oktar ve örgütüne sabaha karşı dev operasyon!

Bu sabah saatlerinde gelen son dakika gelişmelerine göre ve grubuna 5 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından ise 'Adnan Oktar tutuklandı mı' sorusunun cevabı araştırılmaya başladı.

ADNAN OKTAR TUTUKLANDI MI?

235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu soruşturmada suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma" olduğu kaydedildi.

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Son dakika: Adnan Oktar tutuklandı mı? - Adnan Oktar ve örgütüne sabaha karşı dev operasyon!
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