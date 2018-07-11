Son dakika: Adnan Oktar tutuklandı mı? - Adnan Oktar ve örgütüne sabaha karşı dev operasyon!

Bu sabah saatlerinde gelen son dakika gelişmelerine göre Adnan Oktar ve grubuna 5 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından ise 'Adnan Oktar tutuklandı mı' sorusunun cevabı araştırılmaya başladı.

ADNAN OKTAR TUTUKLANDI MI?

235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu soruşturmada suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma" olduğu kaydedildi.