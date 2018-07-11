TSK’daki üst düzey kripto ankesörcülere operasyon: 26 gözaltı kararı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu iddia edilen 26 TSK mensubuna yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Aralarında Yarbay, binbaşı ve üsteğmen rütbesinde subayların da bulunduğu öğrenilen şüpheliler hakkında el koyma ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Emniyet ekiplerince şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bilindiği gibi Türkiye genelindeki anketör soruşturmaları ilk kez Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmasıyla başlamıştı.