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TSK’daki üst düzey kripto ankesörcülere operasyon: 26 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kuran aralarında subayların da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 11:42

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu iddia edilen 26 TSK mensubuna yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Aralarında Yarbay, binbaşı ve üsteğmen rütbesinde subayların da bulunduğu öğrenilen şüpheliler hakkında el koyma ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Emniyet ekiplerince şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bilindiği gibi Türkiye genelindeki anketör soruşturmaları ilk kez Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmasıyla başlamıştı.

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TSK’daki üst düzey kripto ankesörcülere operasyon: 26 gözaltı kararı
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