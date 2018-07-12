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Son dakika: Şehitler Köprüsü Davası'nda karar çıktı!

Son dakika haberi! darbe girişiminin en kritik davasında karar açıklandı. davasında 72 sanık ağırlaştırılmış le cezalandırıldı.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 12:36
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nda karar çıktı!

Darbe girişimi sırasında Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, "yı ihlal" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış cezasına çarptırdı.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar!

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Saat 10.45 'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'n 309. Maddesinde yer alan "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BAZI SANIKLAR "ANAYASAYI İHLAL SUÇUNA YARDIM" SUÇUNDAN CEZA ALDI

Bazı sanıklar da "Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmü okumaya devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanığa ceza yağdı!

SALONDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

15 Temmuz Derneği, davanın görüldüğü Silivri'deki İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 34 Türk bayrağı getirdi. Bayraklar şikayetçilerin bulunduğu masalara konuldu. Mahkeme salonunun çizimi de dernek tarafından yaptırılarak basına dağıtıldı.

MAHİR ÜNAL'DAN AÇIKLAMA

Davası'nın kararı açıklandıktan sonra açıklamalarda bulunan Mahir Ünal "(15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası kararı) Bugünkü cezalar hukuki ama 15 Temmuz darbesine kalkışan kökü dışarıda terör örgütü, vicdanımızda sonsuza kadar mahkum oldu" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nda karar çıktı!
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