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örgütünden kaçan kimdir? Ceylan Özgül'den şoke eden itiraflar!

Türkiye, dün sabaha ve örgütüne yönelik operasyon haberiyle uyandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Adnan Oktar ve 235 müridinin gözaltına alındığı operasyonda küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel tacizden, hürriyetten yoksun bırakmaya, tehdit ve şantajdan, uluslarası ajanlığa kadar bir sayfa dolusu suçlama yeralıyor. Geçtiğimiz aylarda Adnan Oktar'ın örgütünden ayrılarak gündemi sarsan açıklamalar yapan , Adnan Oktar örgütü hakkında şok açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Adnan Oktar'dan kaçan eski ? Ceylan Özgül Adnan Oktar'dan neden kaçtı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:33
Adnan Oktar örgütünden kaçan Ceylan Özgül kimdir? Ceylan Özgül'den şoke eden itiraflar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde suç örgütü üyelerinin yakalanması için geniş kapsamlı bir operasyona başladı. Adnan Oktar ile beraber 235 müridinin gözaltına alındığı operasyon, İstanbul merkezli beş ilde eş zamanlı yürütüldü. Operasyonun haberini alan Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evinden Sarıyer'deki gizli bir eve kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

CEYLAN ÖZGÜL KİMDİR?

Geçtiğimiz aylar içerisinde Adnan Oktar suç örgütünden ayrılarak, yeni bir yaşam başlangıç yapan , örgütün yapısını anlatan açıklamalarıyla gündemi sarsmıştı. Ceylan Özgül'ün yaptığı açıklamalar kadar, kim olduğu da merak ediliyor. Peki, ? Adnan Oktar'dan neden kaçtı? İşte Ceylan Özgül hakkındaki bilgiler...

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Adnan Oktar örgütünden kaçan Ceylan Özgül kimdir? Ceylan Özgül'den şoke eden itiraflar!
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