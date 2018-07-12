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basınının ilgisi

basını, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen 'ın "suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınmasına geniş yer ayırdı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 02:06
İsrail basınının Adnan Oktar ilgisi

basını, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen 'ın "suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınmasına geniş yer ayırdı.

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İsrail basınının Adnan Oktar ilgisi
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