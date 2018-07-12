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'den apolet itirafı

'nin Cumhurbaşkanı adayı , Cumhurbaşkanı 'ın konuşmasını alkışladığı için Afrin Kahramanı Metin Temel Paşa hakkında 'Onun apoletlerini sökeceğim' sözünün bir hata olduğunu itiraf etti.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 22:12 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 22:32
Muharrem İnce'den apolet itirafı

, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sürecini çok başarılı yürüttüğünü ama bazı hatalar yaptığı itirafında bulundu.

APOLET KONUSUNU FAZLA UZATTIM, HATA YAPTIM

Sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın 'ne hata yaptınız mesela' sorusu üzerine ise İnce 'apolet konusunu fazla uzattım. Orada hata yaptım' dedi.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programına katılıp, Erdoğan'ı alkışladığı için, Afrin kahramanı Metin Temel Paşa hakkında 'seçilirsem onun apoletlerini sökeceğim' demişti.

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Muharrem İnce'den apolet itirafı
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