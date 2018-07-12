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Oktar’ın ‘aslan’ si sokakta kaldı

’ın Çengelköy sırtlarında, orman içindeki lüks villası 17 saat süren aramanın ardından mühürlenirken Oktar’ın yanından ayırmadığı aslana benzetilen si ve diğer kediler sokakta kaldı.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 09:48
Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı

Dün sabaha karşı yapılan baskında Oktar'ın korumalarının direnişi üzerine özel harekat timlerinin desteğiyle villaya giren ekipler 22 kişiyi gözaltına almıştı. Evde çok sayıda silah ele geçirilirken villada aramalar yaklaşık 17 saat sürmüştü.

Bomba uzmanı köpeklerin de katıldığı aramaların ardından villadaki bazıları zırhlı 18 araç çekicilere yüklenerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Polis ekipleri ve gözaltına alınan 22 şüpheli dün gece saat 22:30 sıralarında villadan ayrıldı.

KEDİLERİ SOKAKTA KALDI

Villanın kapısına mühür vuruldu. Kapıda ekipler beklemeye devam ederken, 'ın yanından ayırmadığı aslana benzetilen si ve diğer kediler sokakta kaldı.

Kapıları mühürlenip girişleri polis tarafından tutulan villanın çevresinde gezen kediler de operasyonun şaşkınlığını yaşıyor.

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Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı
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