Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika haberi: Adnan Oktar'a vatandaşlardan büyük tepki! - Adnan Oktar kimdir?

Son Dakika haberi: 'a vatandaşlardan büyük tepki! - Adnan Oktar kimdir?

Son dakika haberi... Sabah saatlerinde gözaltına , saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından hastanede bahçesindeki polis otosuna bindirilen Oktar'a çevredekiler tepki gösterdi. Bazı kişiler polis aracının camlarını yumrukladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 12:54 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 02:07
Son Dakika haberi: Adnan Oktar'a vatandaşlardan büyük tepki! - Adnan Oktar kimdir?

Son dakika haberi... Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen 'a sabaha karşı İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü tarafından hava destekli dev operasyon düzenlendi. Adnan Oktar'a yönelik suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık ve 7-10-14 yaşlarındaki kız çocuklarına taciz, çocuk alıkoyma, iftira, suç isnat etme, dinin inancın suistimaliyle dolandırıcılık, rüşvet ve ruhsatsız silah bulundurma yer alıyor. İstanbul merkezli 5 ildeki hava destekli büyük operasyonda 200'den fazla gözaltı olduğu öğrenildi. Öte yandan Çengelköy'deki evine baskın yapılan Adnan Oktar ve korumalarının kaçmaya çalışırken emniyet güçlerine mukavemet gösterdiği ve polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alındığı belirtildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika haberi: Adnan Oktar'a vatandaşlardan büyük tepki! - Adnan Oktar kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN