Son Dakika haberi: Adnan Oktar'a vatandaşlardan büyük tepki! - Adnan Oktar kimdir?

Son dakika haberi... Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü tarafından hava destekli dev operasyon düzenlendi. Adnan Oktar'a yönelik suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık ve 7-10-14 yaşlarındaki kız çocuklarına taciz, çocuk alıkoyma, iftira, suç isnat etme, dinin inancın suistimaliyle dolandırıcılık, rüşvet ve ruhsatsız silah bulundurma yer alıyor. İstanbul merkezli 5 ildeki hava destekli büyük operasyonda 200'den fazla gözaltı olduğu öğrenildi. Öte yandan Çengelköy'deki evine baskın yapılan Adnan Oktar ve korumalarının kaçmaya çalışırken emniyet güçlerine mukavemet gösterdiği ve polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alındığı belirtildi.