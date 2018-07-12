Son dakika: Adnan Oktar’ın Alamut kalesi mühürlendi!

Son dakika haberi... Mali Polis 2 yıl teknik takip yaptı, 'FETÖ benzeri yapılanan Adnan Oktar Suç Örgütü' çökertildi. 'Örgüt lideri' Adnan Oktar'ın da arasında olduğu 176 kişi gözaltına alındı. Örgüt, çocuk kaçırmak, tecavüz, İsrail'e casusluk başta olmak üzere 30 ayrı suçtan sorgulanacak. Oktar'ın Çengelköy'deki kalesi de mühürlendi. İçerisinde birçok kaçak yapı bulunan boğaz manzaralı villanın kaçak bölümlerinin yıkılacağı öğrenildi. Onlarca kamera ve koruma ile korunan bu yapıdan kaçış adeta imkansız.