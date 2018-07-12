Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Adnan Oktar’ın Alamut kalesi mühürlendi!

Son dakika: ’ın Alamut kalesi mühürlendi!

Mali Polis 2 yıl teknik takip yaptı, ‘FETÖ benzeri yapılanan Suç Örgütü’ çökertildi. ‘Örgüt lideri’ Adnan Oktar’ın da arasında olduğu 176 kişi gözaltına alındı. Örgüt, çocuk kaçırmak, tecavüz, İsrail’e casusluk başta olmak üzere 30 ayrı suçtan sorgulanacak. Oktar’ın ’deki kalesi de mühürlendi. İçerisinde birçok kaçak yapı bulunan boğaz manzaralı villanın kaçak bölümlerinin yıkılacağı öğrenildi. Onlarca kamera ve koruma ile korunan bu yapıdan kaçış adeta imkansız.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:47
Son dakika: Adnan Oktar’ın Alamut kalesi mühürlendi!

Son dakika haberi... Mali Polis 2 yıl teknik takip yaptı, 'FETÖ benzeri yapılanan Suç Örgütü' çökertildi. 'Örgüt lideri' Adnan Oktar'ın da arasında olduğu 176 kişi gözaltına alındı. Örgüt, çocuk kaçırmak, tecavüz, İsrail'e casusluk başta olmak üzere 30 ayrı suçtan sorgulanacak. Oktar'ın 'deki kalesi de mühürlendi. İçerisinde birçok kaçak yapı bulunan boğaz manzaralı villanın kaçak bölümlerinin yıkılacağı öğrenildi. Onlarca kamera ve koruma ile korunan bu yapıdan kaçış adeta imkansız.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adnan Oktar’ın Alamut kalesi mühürlendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN