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ı , Türk basınından kaçtı

Başkan ile bir saat 45 dakika görüşme gerçekleştiren ı Aleksis , görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi. 'den gelen ve merkezli Türk gazetecilerden soru almayan Çipras, Karargâhı'nda yaptığı açıklamada Erdoğan'la gerçekleştirdiği toplantıyı "kolay bir görüşme değildi" diyerek tanımladı.

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 22:18
Yunanistan Başbakanı Çipras, Türk basınından kaçtı

Yaklaşık bir saat süren toplantıdan ayrılırken, SABAH'ın "Sayın uluslararası basın saatlerdir size soru yöneltmek için bekliyor, bir soru hakkı vermeyecek misiniz?" sorusuna, özür dilemekle yetindi.

İsmini vermek istemeyen bir Yunan gazeteci şu yorumda bulundu: "Basın özgürlüğü konusunda Turkiye'yi eleştirip basından ya kaçarlar ya da kendi halkalarındaki gazetecilere soru hakkı verirler."

DARBECİ ASKERLER İÇİN KONUŞTU

'ye kaçak bir şekilde giren iki Yunan askeri gündeme getirdiğini söyleyen Çipras, 'nün darbe teşebbüsü sonrası 'a kaçan darbeci askerler hakkında da yorumda bulundu.

Erdoğan - Çipras görüşmesi sona erdi

"DARBECİLER ÜLKEMİZDE KABUL EDİLEMEZ" DEDİ AMA...

"Darbeciler ülkemizde kabul edilemez" diyen Yunan başbakan, darbecilere sığınma hakkı verilmesinin hukuki bir süreç olduğunu iddia etti. Turkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerin hukuki sürecini beklemediği için tezat bir durumda olmakla suçlanan Çipras için, ve Ege'de yaşanan sorunları da ele aldıklarını belirtti.

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Yunanistan Başbakanı Çipras, Türk basınından kaçtı
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