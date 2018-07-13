72 haine ceza yağdı

FETÖ'nün darbe girişiminin başlangıç noktası kabul edilen 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'yle ilgili davada cezalar dün açıklandı. Mahkeme heyeti, 143 sanıktan 72'sini "Darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Bu sanıklara, Erol Olçok
ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 34 demokrasi kahramanını şehit etmekten de ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. "Darbe teşebbüsüne yardım" suçundan ise 22 sanığa 17 yıl 7'şer ay, 5 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi. 44 sanık ise beraat etti. DARBE VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS...
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde 9 Ekim 2017'de başlayan davanın 53'üncü duruşmasında dün taraflar bu kez karar için toplandı. Karar duruşmasına şehit yakınları ve gazilerin yanısıra bazı siyasetçiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan
, eski milletvekili Metin Külünk
, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı belediye başkanları da duruşmaya geldi. Duruşma binası çevresinde jandarma görevlilerince olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Duruşmaya sanıkların yanısıra davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı
, TBMM'nin avukatları, şehit yakınları ve gaziler de katıldı. Saat 10.45'te toplanan mahkeme heyeti başkanı Taner Akıncı, "Usul gereği hükmü ayakta dinlemeniz gerekiyor ama hükmün uzun olması, malül ve sakatların olması nedeniyle oturarak dinleyebilirsiniz" dedi. Kararın okunması bir saat sürdü.
Kararda, tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın bulunduğu 72 sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. OLÇOK'LARIN KATİLLERİNE MÜEBBET
"Anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüsüne yardım" suçundan ise 22 sanığa 17 yıl 7'şer ay, 5 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi. Daha sonra 34 şehit ve 318 gazi için tek tek verilen cezalar okundu. Ödemiş ve Taştan'a tüm şehitler için ayrıca 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm oldu. Sanıklara gaziler için "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da yüzerce yıla kadar hapis cezaları verildi. 44 SANIK BERAAT ETTİ
Bir asteğmen ile askeri öğrenciler ve erler olmak üzere toplam 44 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı. Sanık askeri öğrencilerin karar üzerine marş okumaya başlaması, müştekilerin tepkisine yol açtı. Salondan çıkartılan sanıkların bazılarının müştekilerin bulunduğu bölüme doğru el sallamaları nedeniyle arbede yaşandı. Şehit yakınları ve gaziler, beraat edenlerle ilgili karara, sanık yakınları ise cezalara tepki gösterdi. Duruşma salonunda birbirlerine giren tarafları jandarma güçlükle ayrıldı. BERAAT KARARINA TEPKİ
Beraat kararına tepki gösteren bazı gaziler, tüm erlerin kendilerine ateş ettiklerini, kararı adil bulmadıklarını söyledi. Gazi Safiye Bayat da "44 beraat kararını temyiz edeceğiz" diye konuştu. Polis olduğu için ismini vermek istemeyen bir şehit yakını ise gözyaşları içinde, "Benim babam toprak altında ama onlar bu akşam babalarıyla evlerinde çay içecekler" dedi. BERAAT KARARINA İTİRAZ
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararlarının bozulması için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan esas hakkındaki mütalaada; darbe girişiminin başladığı saatlerde durumu anlayarak silahlarını bırakan tank personeli 5 sanık için beraat talep edildi. 138 sanık hakkında ise müebbet istendi. VİCDANIMIZDA SONSUZA DEK MAHKûMLAR AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal:
Bugün (dün) verilen hukuki bir
ceza ama 15 Temmuz darbesine kalkışanlar
ve bu ülkeyi elimizden almak
isteyen kökü dışarıda bu hain terör örgütü,
bizim kalbimizde, vicdanımızda sonsuza
kadar mahkûm olmuştur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:
15 Temmuz hain darbe
girişimi, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
yaşama hakkına yapılmış bir
müdahaleydi. O darbe girişiminin başarısız
olmasındaki en büyük emeklerden birisi de 15
Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayatını bizler
için göz kırpmadan feda eden şehitlerimizin ve
gazilerimizindi. Hukukçular Derneği 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Mehmet Alagöz:
Biz bütün sanıkların toptan cezalandırılması
taraftarı değiliz. Fakat suç işleyen bir sanık
bile olsa, onun cezasız kalmaması, suç işlemeyen
masumların da aklanıp beraat etmelerini
talep ediyoruz. 34 ŞEHİT İÇİN 34 BAYRAK
DARBE davalarının başından beri takipçisi
olan 15 Temmuz
Derneği, 34 şehidin anısına
duruşma salonunda
masalara 34
bayrak yerleştirdi. BÖYLE DAVALAR İÇİN HUKUK OKUYORUM Nihal Olçok (Erol Olçok'un eşi):
Beraat edenler dünya hapishanesinden
serbest bırakıldılar
ama dünyanın neresine giderlerse
gitsinler vicdan hapishanelerinden
kurtulamayacaklar.
Duruşmaların tamamına katıldım.
Karar davasında beraat eden
askerler savunmalarında, darbeyi
engellemek isteyen vatandaşlar
için onlarca kez "Biz onları
terörist sandık" dedi. Ama bu
işin ihalesi sadece işin başındakilere
kaldı diğerleri beraat etti.
Ben hukuk okumaya başladım.
Bundan sonraki tek yaşam amacım
böyle bir davaya girip suçluların
ceza almasını sağlamak.