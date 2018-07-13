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Ankesör soruşturmasında emekli General tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ankesörlü telefonlar üzerinden imamlarıyla irtibat kuran mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 221 şüpheliden 44’ü daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 38’i tutuklanırken tutuklanan şüpheliler arasında darbe girişiminden sonra emekli olan da bulunduğu öğrenildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 19:01
Ankesör soruşturmasında emekli General tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden imamlarıyla irtibat kuran 256 mensubuna ilişkin operasyon başlatmış 221 şüpheli gözaltına alınmıştı.

44 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 221 şüphelinin 44'ünün daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu nda Cumhuriyet savcısı Can Tuncay tarafından sorguları yapılan şüpheli askerlerden tamamı tutuklamaya sevk edildi.

38 TUTUKLAMA, 4 ETKİN PİŞMANLIK
44 asker şahıstan 38'tutuklanırken 4 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise delil durumundan serbest kaldı.

İTİRAFÇI SAYISI 78 OLDU
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan şüpheli sayısının 66'ya ulaştığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı da 78 olurken 75 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EMEKLİ GENERAL TUTUKLANDI
Ayrıca tutuklananlar arasında 3 GATA mensubu Tabip Albay ile darbe girişiminden sonra emekli olan da bulunduğu öğrenildi.

ARDIŞIK ARAMA TESPİT EDİLDİ
Şener Yazıcı'nın darbe girişimi nedeniyle halen tutuklu olan Yalova Hava Meydan Komutanı Metin Yıldırım ile örgüt hatlarından ardışık aranmasının tespit edildiği kaydedildi.

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Ankesör soruşturmasında emekli General tutuklandı
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