Ankesör soruşturmasında emekli General tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kuran 256 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ilişkin operasyon başlatmış 221 şüpheli gözaltına alınmıştı.

44 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 221 şüphelinin 44'ünün daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu nda Cumhuriyet savcısı Can Tuncay tarafından sorguları yapılan şüpheli askerlerden tamamı tutuklamaya sevk edildi.

38 TUTUKLAMA, 4 ETKİN PİŞMANLIK

44 asker şahıstan 38'tutuklanırken 4 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise delil durumundan serbest kaldı.

İTİRAFÇI SAYISI 78 OLDU

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan şüpheli sayısının 66'ya ulaştığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı da 78 olurken 75 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EMEKLİ GENERAL TUTUKLANDI

Ayrıca tutuklananlar arasında 3 GATA mensubu Tabip Albay ile darbe girişiminden sonra emekli olan Havacı Tuğgeneral Şener Yazıcı da bulunduğu öğrenildi.

ARDIŞIK ARAMA TESPİT EDİLDİ

Şener Yazıcı'nın darbe girişimi nedeniyle halen tutuklu olan Yalova Hava Meydan Komutanı Metin Yıldırım ile örgüt hatlarından ardışık aranmasının tespit edildiği kaydedildi.