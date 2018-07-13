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k askerlik 2018 son dakika haberi! - ne zaman çıkacak? Yaş sınırı ve fiyatı...

Milyonlarca gencin yakından takip ettiği k askerlik ile ilgili son dakika haberleri gündeme düşüyor. Yaklaşık 5 milyona yakın genci ilgilendirdiği düşünülen 2018 konusunda, hükümetten her geçen gün peş peşe yeni açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günler içerisinde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalar bedelli bekleyen adayları iyice heyecanlandırmıştı. Bu açıklamaların ardından internette yoğun bir araştırmaya girişen bedelli adayları,  bedelli askerlik ne kadar olacak? yaş sınırı kaç olacak? gibi soruların yanıtlarını bulmaya çalışıyor. Peki, Ankara kulislerinde net bir şekilde konuşulmaya başlayan bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücreti ne olacak? İşte bedelliye dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 12:52
Bedellik askerlik 2018 son dakika haberi! - Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Yaş sınırı ve fiyatı...

bekleyen asker adaylarına son dakika müjdesi! Hükümetin seçim öncesi konusunu açtığı ve seçimlerden sonra da gündeme getirdiği k askerliğe ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bedellik askerlik için gün sayan adaylar, gerek internet üzerinden gerekse çeşitli kaynaklardan bedelli askerliğin fiyatının ne kadar olacğaını ve yaş sınırı büyük bir merak içinde araştırıyorlar. konusunda daha önce hükümet kanadından gelen açıklamalar gençleri heyecanlandırmıştı. En son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalar da gündemi hareketlendirdi. Peki bedelli askerlik ne zaman çıkacak ve yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorularının cevabını haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.

BEDELLİ İÇİN MECLİS TATİLİ ERTELENEBİLİR Mİ?

Bedelli askerlik konusunda beklenti devam ederken, en önemli konu başlıklarından birisi de bedelli askerliğin ne zaman Meclis gündemine geleceği sorusu. Bedelli düzenlemesinin Temmuz ayına kadar TBMM'ye yetişip yetişmeyeceği merak konusu olurken 15 Temmuz tarihinden itibaren 1 Ekim'e kadar Meclis tatile girecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Bedelli askerlik konusunun kamudaki aciliyetine vurgu yaparak meclis tatilinin ertelenerek Bedelli askerlik konusunun çözüme kavuşturalabileceğini belirtti.

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