Başkan Erdoğan Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu...

AHaber CANLI YAYIN

ERDOĞAN'DAN YILDIRIM'A TEŞEKKÜR



Binali Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı şahsım, milletim ve devletim adına teşekkür ediyorum. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de hizmet ehlini yeni projeleri, yeni eserler için teşvik etmektir.







"BİNALİ YILDIRIM SAMİMİ YAKLAŞIMINI MECLİS'TE DE SÜRDÜRECEKTİR"



Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum..





"YILDIRIM, ÇABALARIYLA HEPİMİZİN GÖNLÜNDE MÜSTESNA BİR YER EDİNDİ"



Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.







"YILDIRIM, 15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ YERİNİ PEKİŞTİRDİ"



Binali Yıldırım 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Binali Bey, asıl 15 Temmuz gecesinde demokrasiye, milletin iradesine, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkan cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir.

Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu

Binali Bey, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz amansız mücadelenin de en büyük destekçilerindendir. Bu dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir



Binali Bey ile Başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu inşallah Meclis Başkanlığı döneminde de devam ettireceğimize inanıyorum..

"PARTİMİZİ KURARKEN DE BERABERDİK"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen devlet şeref madalyası tevcih töreninin ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İyi günde de zor günde de beraber olduk. İstanbul Belediyesi'nin çözülemez denilen sorunlarını çözerken de beraberdik. Partimizi kurarken de beraberdik" dedi.

Binali Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti:

Partimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra iktidara gelmemizle birlikte çözülemez denilen sorunları bir bir çözerek 16 yılda ülkemizi 3 kat büyüttük. Bunları yaparken şartlar çok da kolay değildi.

Son 50 yıldır ülke tarihinde sorun olarak yaşanmış darbe girişimlerine karşı da en büyük mücadeleyi vererek bugünlere geldik. Yaşadığımız olaylara bütün milletimiz şahit oldu.

Bütün yaşananlarda hiç ama hiç yes'e kapılmadan sizin liderliğinizde dik durduk, eğilmedik.

Sayın Cumhurbaşkanım 15 Temmuz olayı Türkiye'nin son siyasi tarihinde en fazla konuşulacak olaydır. Ortaya koyduğunuz liderlik sorumluluğuyla Aziz milletimiz olaya sahip çıkmıştır. Bu ülkenin vatansever askerleri polisleri medyası birlikte hareket ederek tanka topa karşı bu aziz millet bu alçaklara hakettiği dersi vermiştir. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir.