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'den şok iddia! 'ın müridi mi?

Türkiye 'ın suç örgütüne yapılan operasyonu ile çalkalanırken, Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan 'ün ile ilgili ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullanan Özgül, da bomba etkisi yarattı. Özgül daha sonra attığı bu tweeti sildi.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 12:39
Ceylan Özgül'den şok iddia! Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın müridi mi?

'ın örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam eden grubun eski üyelerinden , hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

"ACUN ILICALI ANLATTIKLARIMI TEYİT EDECEKTİR"

Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullanan Özgül, sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Özgül daha sonra attığı bu tweeti sildi.

ADNAN OKTAR DA İTİRAF ETMİŞTİ

2013 yılında A9 Tv'de yayınlanan bir programda Adnan Oktar da Acun'un talebesi olduğunu söylemişti. Oktar, "Acun, çocukluğunda çok metanetiydi. Şakacı şamatacıydı. Bakırköy Zuhuratbaba'da oturuyordu. Ben onlara görüşmeye gidiyordum. Çok haytaydı. Her gittiğim de mahallede futbol oynarken bulurdum. Bir kere doğru konuşmamıştı normalde üstüne gitmezdim fakat bana zeka oyunları yapıyordu en sonunda köşeye sıkıştırarak itiraf ettirdim. O zamanlar da çok yamandı. Eşi Seda ise hanım hanımcık kibar kaliteli biriydi. Arkadaşı Esat Yontuç, o da talebemdi. Şuanda da ikisi arkadaştır. Esat Acun'a kıyasla daha sakindi." ifadelerini kullanmıştı.

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Ceylan Özgül'den şok iddia! Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın müridi mi?
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