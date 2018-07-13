İkizler şehitliğe de beraber yürüdü

Adanalı Ahmet- Mehmet Oruç
(25) tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldiler, aynı okula gittiler ve birlikte polis oldular. 15 Temmuz
gecesi de helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Havacılık Daire Başkanlığı'na FETÖ
'cü darbecilerin saldırısı sonucu şehit düştüler. Adanalı ikizler
in babası Hacı Ali Oruç, içindeki acının dinmediğini söyleyerek hislerini şöyle anlattı: "Vatana 2 evlat verdim. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Çocuklarımın adlarını bir spor salonuna verdiler. Ayrıca komşularımızın da isteğiyle, oturdukları 5 katlı apartmana da adlarını verdik. Acımızın biraz hafiflemesi için idam edilmesini istiyoruz. Şehitlik herkese nasip olmaz." Anne Sanem Oruç ise "Sesleri, kokuları bile aynıydı. Ama telefonda onları gülüşlerinden tanırdım. Onlar ayrılmaz bir bütündü. O gece beni arayıp helallik istediler. Cuma günü doğdular, bir cuma günü de şehit oldular" dedi.