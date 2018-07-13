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İkizler şehitliğe de beraber yürüdü

şehidi Ahmet ve cuma günü doğdu, bir cuma günü de birlikte şehit oldu

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
İkizler şehitliğe de beraber yürüdü
Adanalı Ahmet- (25) tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldiler, aynı okula gittiler ve birlikte polis oldular. gecesi de helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Havacılık Daire Başkanlığı'na 'cü darbecilerin saldırısı sonucu şehit düştüler. in babası Hacı Ali Oruç, içindeki acının dinmediğini söyleyerek hislerini şöyle anlattı: "Vatana 2 evlat verdim. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Çocuklarımın adlarını bir spor salonuna verdiler. Ayrıca komşularımızın da isteğiyle, oturdukları 5 katlı apartmana da adlarını verdik. Acımızın biraz hafiflemesi için idam edilmesini istiyoruz. Şehitlik herkese nasip olmaz." Anne Sanem Oruç ise "Sesleri, kokuları bile aynıydı. Ama telefonda onları gülüşlerinden tanırdım. Onlar ayrılmaz bir bütündü. O gece beni arayıp helallik istediler. Cuma günü doğdular, bir cuma günü de şehit oldular" dedi.
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İkizler şehitliğe de beraber yürüdü
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