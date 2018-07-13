İlk Kabine toplantısının ardından flaş açıklama: Meyvelerini alıyoruz

İlk Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan FETÖ ile mücadeleye dair kritik açıklamalar...

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

Kalın, "Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı gitmesi gerekiyor. 15 Tememuz'un tüm belgelerini ABD yetkilileriyle paylaştık. Burada bir kaç konu var terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi... Terör örgütünün yaptığı darbe bu kadar açıkken daha somut adımlar atılması gerektiğini dile getiriyoruz. Biz gerekli belge ve bilgileri sunduk. Biz ucu açık bir süreçten yana değiliz. Sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kalın, "Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak" dedi.

İbrahim Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibariyle 9 tane politika kurulu inşa edildi. Bu kurullar çalışmaları yapacaklar. Atamalar yapıldıktan sonra önerilerini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekeler. Şu an itibariyle 9 kurul belirlendi, zaman zaman Cumhurbaşkanımızın iradesi çerçevesinde yeni kurullar oluşturulabilir."

OHAL

Kalın, "OHAL'in uzatılmaması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir beyanı olmuştu. Terörle mücadelede bir zaafa yol açabilir şeklinde kimsenin bir düşüncesi olmasın. Bu mücadele kararla devam edecek. Çok çok olağanüstü tehdit ile karşılaşmamız durumunda OHAL tekrer hayata geçebilir" diye konuştu.