Sınır ötesi FETÖ operasyonunda son dakika gelişmesi

MİT Başkanlığı'nca, Azerbaycan'da yakalanarak İstanbul'a getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

FETÖ ile mücadele operasyonlarına devam eden MİT tarafından Azerbaycan'da yakalanarak İstanbul'a getirilen örgütün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özdemir, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

MERSİN'E GÖNDERİLECEK

Ukrayna'da yakalanan Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı belirlenen Salih Zeki Yiğit ise Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün tarifeli uçakla Mersin'e gönderilecek.

DÜN YAKALANARAK ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLMİŞLERDİ

MİT Başkanlığı'nca, haklarında arama kararı bulunan FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna'da yakalanarak dün özel uçakla İstanbul'a getirilmişti. Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor.