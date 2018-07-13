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Son Dakika: Alman yayın kuruluşu itiraf etti... 'nün can simidi

Son dakika haberi... ’nın resmi yayın kuruluşu , ülkesinin için can simidi olduğunu resmen itiraf etti. Bugün yayınlanan özel haberde FETÖ’nün Almanya’da yeniden örgütlenmeye çalıştığı bildirildi. Zira pek çok teröriste kucak açan Almanya son olarak FETÖ’nün sır kutusu ile tekrar gündeme gelmişti.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 11:38
Son Dakika: Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle itiraf etti... FETÖ'nün can simidi Almanya

'nın darbe girişiminin ardından başta olmak üzere dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde nefes alamayan için can simidi olduğuna dair ifadelerin yer aldığı haberde örgütün Almanya'da medya, siyaset hatta kiliselerde büyük sempatiye sahip olduğu kaydedildi.

FETÖ'ye ilişkin pek çok skandal ifadenin de yer aldığı haberde Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğuna dair kesin kanıtlar sunamadığı belirtiliyor.

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü FETÖ soruşturmalarına da yer verilen haberde gözaltına alınan, kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler masum gösterilmeye çalışılarak onbinlerce FETÖ'cünün yurt dışına kaçtığına yer veriliyor.

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Son Dakika: Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle itiraf etti... FETÖ'nün can simidi Almanya
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