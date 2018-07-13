Son Dakika: Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle itiraf etti... FETÖ'nün can simidi Almanya

Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye başta olmak üzere dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde nefes alamayan FETÖ için can simidi olduğuna dair ifadelerin yer aldığı haberde örgütün Almanya'da medya, siyaset hatta kiliselerde büyük sempatiye sahip olduğu kaydedildi.

FETÖ'ye ilişkin pek çok skandal ifadenin de yer aldığı haberde Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğuna dair kesin kanıtlar sunamadığı belirtiliyor.

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü FETÖ soruşturmalarına da yer verilen haberde gözaltına alınan, kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler masum gösterilmeye çalışılarak onbinlerce FETÖ'cünün yurt dışına kaçtığına yer veriliyor.