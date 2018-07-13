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Son dakika haber: örgütü ile ilgili flaş gelişme! Adnan Oktar'ın i dudak uçuklatıyor

Son dakika haber: Çarşamba günü sabah saatlerinde yakalanan ve hakkında 31 ayrı suçtan soruşturma bulunan yapılanması ile ilgili flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor. Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan i ise paranın kaynağının nereden geldiği sorularını beraberinde getirdi. Aylık kazancının büyük bir kısmını dolandırıcılık ve zorla ele geçirmeyle ilgili olduğu belirtildi. İşte Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı;

Giriş Tarihi: 13.7.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 14:53
Son dakika haber: Adnan Oktar örgütü ile ilgili flaş gelişme! Adnan Oktar'ın serveti dudak uçuklatıyor

Son dakika haberi: Örgütü ile ilgili flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor. Çarşamba gününden beri Türkiye'nin gündemine oturan şebekeyle ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi sabah erken saatlerde Adnan Oktar ve ekibine operasyon düzenledi. Üsküdar'daki evine yapılan baskında bulunamayan Adnan Oktar Sariyer civarında kaçarken yakalandı. 106'sı kadın olmak üzere 235 şüpheliden 190'ı gözaltına alındı. Adnan Oktar ile ilgili son dakika bilgilerinin peş peşe geldiği bu günlerde Türkiye'nin en çok merak ettiği konuların başında ise in kaynağının ne olduğu geliyor.

İşte Adnan Oktar Örgütü'nün kazancı ile ilgili tüm detaylar;

Yapılan araştırmalar doğrultusunda örgütün karanlık gözü gün yüzüne çıkmaya başladı. Örgütün kazancının nerden geldiği soruları herkesce merak edilirken araştırmalar Adnan Oktar örgütünün aylık ne kadar kazandığını gösterdi. 200 bin liralık lüks evde kirada oturduğu belirtilen Oktar'ın serveti ise dudak uçuklatıyor.

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Son dakika haber: Adnan Oktar örgütü ile ilgili flaş gelişme! Adnan Oktar'ın serveti dudak uçuklatıyor
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