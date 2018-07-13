Son dakika haber: Adnan Oktar örgütü ile ilgili flaş gelişme! Adnan Oktar'ın serveti dudak uçuklatıyor

Son dakika haberi: Adnan Oktar Örgütü ile ilgili flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor. Çarşamba gününden beri Türkiye'nin gündemine oturan şebekeyle ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi sabah erken saatlerde Adnan Oktar ve ekibine operasyon düzenledi. Üsküdar'daki evine yapılan baskında bulunamayan Adnan Oktar Sariyer civarında kaçarken yakalandı. 106'sı kadın olmak üzere 235 şüpheliden 190'ı gözaltına alındı. Adnan Oktar ile ilgili son dakika bilgilerinin peş peşe geldiği bu günlerde Türkiye'nin en çok merak ettiği konuların başında ise servetin kaynağının ne olduğu geliyor.

İşte Adnan Oktar Örgütü'nün kazancı ile ilgili tüm detaylar;

Yapılan araştırmalar doğrultusunda örgütün karanlık gözü gün yüzüne çıkmaya başladı. Örgütün kazancının nerden geldiği soruları herkesce merak edilirken araştırmalar Adnan Oktar örgütünün aylık ne kadar kazandığını gösterdi. 200 bin liralık lüks evde kirada oturduğu belirtilen Oktar'ın serveti ise dudak uçuklatıyor.