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Son Dakika: İmzalar atıldı! Tek seferde en büyük si ı yapıldı

Son dakika haberi... ile arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük si ı gerçekleştirilmiş oldu.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 10:21
Son Dakika: İmzalar atıldı! Tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı yapıldı

i Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Savunma Üretim Bakanlığı arasında devam eden T129 ATAK helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı.

İki kardeş ülke arasında 30 adet T129 ATAK helikopteri satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı.

Türkiye ile Pakistan arasında dev anlaşma... 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı!

KÜRESEL PAZARLARDAKİ REKABETTE EN ÖNEMLİ OYUNCU

Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

KENDİ SINIFINDAKİ EN ETKİN

Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından ve Pakistan'da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşıladı. ATAK, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de bir kez daha ispat etti.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İHRACATI

Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ı gerçekleştirilmiş oldu.

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