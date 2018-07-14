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ismi ne anlamı geliyor? Liya isminin anlamı nedir?

'nin megastarı ve eşi 'nun kız çocukları dünyaya geldi. İkilinin kızlarına ismi vermesi ise da gündem konusu oldu. Herkesin merak içinde arattığı Liya isminin anlamı nedir? Tarkan ve Pınar Tetevoğlu'nun kızlarına koyduğu Liya ismi ne anlama geliyor? Liya ne demek? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 14.7.2018 12:56
Liya ismi ne anlamı geliyor? Liya isminin anlamı nedir?

'nin megastarı 'ın eşi 13 Temmuz günü 'da kız çocuklarını dünyaya getirdi. İkilinin çocuklarına koydukları isim ise gündem oldu. Mutluluklarını resmi instagram hesaplarından paylaşan Tarkan ve Tetevoğlu çifti 'Kızımız ' adlı paylaşıma imza attılar. Tarkan ve eşinin kızına koyduları Liya ismi ise da gündem oldu.

Çok sayıda kullanıcı internetten Liya ne demek? Tarkan neden kızına Liya ismini koydu? Liya isminin anlamı nedir? sorularını aratmaya başladılar. İşte Liya isminin anlamı;

LİYA İSMİNİN ANLAMI NE? LİYA NE DEMEK?

Son dönemlerin en popüler isimleri arasında olan Liya'nın anlamı "Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı" anlamına gelmektedir. Arapça kökenli olduğu bilinen Liya ismi kız çocuklarına koyuluyor.

TARKAN İNSTAGRAM HESABINDAN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Baba olan Tarkan, kızı Liya'nın ilk fotoğrafını hesabından paylaştı. Tarkan, fotoğrafa Kızımız "Liya" dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." notunu düştü.

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Liya ismi ne anlamı geliyor? Liya isminin anlamı nedir?
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