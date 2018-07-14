Liya ismi ne anlamı geliyor? Liya isminin anlamı nedir?

Türkiye'nin megastarı Tarkan'ın eşi Pınar Tetevoğlu 13 Temmuz günü Almanya'da kız çocuklarını dünyaya getirdi. İkilinin çocuklarına koydukları isim ise gündem oldu. Mutluluklarını resmi instagram hesaplarından paylaşan Tarkan ve Tetevoğlu çifti 'Kızımız Liya' adlı paylaşıma imza attılar. Tarkan ve eşinin kızına koyduları Liya ismi ise sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda kullanıcı internetten Liya ne demek? Tarkan neden kızına Liya ismini koydu? Liya isminin anlamı nedir? sorularını aratmaya başladılar. İşte Liya isminin anlamı;

LİYA İSMİNİN ANLAMI NE? LİYA NE DEMEK?

Son dönemlerin en popüler isimleri arasında olan Liya'nın anlamı "Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı" anlamına gelmektedir. Arapça kökenli olduğu bilinen Liya ismi kız çocuklarına koyuluyor.

TARKAN İNSTAGRAM HESABINDAN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Baba olan Tarkan, kızı Liya'nın ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tarkan, fotoğrafa Kızımız "Liya" dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." notunu düştü.