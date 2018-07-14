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Son dakika haber: Gizli tanık 'kedicik' 'ın tüm pisliğini ortaya döktü! Kan donduran ifade...

Son dakika haberi... Örgütü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çetede 'Kedicikler' adıyla bilinen itirafçı her şeyi bir bir anlattı. Adnan Oktar'ın kadınları tuzağına düşürmek için evlilik vaadini kullandığı öğrenildi. Kadınları Turnike Sistemi adı altında seks işçisi olarak kullanan Adnan Oktar'ın öyleki bir günde 20 erkekle olan kadın bile var. İşte Adnan Oktar'ın kediciğinden mide bulandıran itiraflar;

Giriş Tarihi: 14.7.2018 07:26 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 07:27
Son dakika haber: Gizli tanık 'kedicik' Adnan Oktar'ın tüm pisliğini ortaya döktü! Kan donduran ifade...

Son dakika haberi... suç örgütüne yönelik Çarşamba günü başlayan operasyon sonucunda örgütün elebaşı dahil olmak üzere yüzlerce kişi gözaltına alındı. Tam 31 ayrı suçlamadan yargılanan Adnan Oktar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gizli tanık 'kedicik' Adnan Oktar'ın tüm pisliklerini ortaya döktü. Özelikle kurduğu 'Turnike sistemi' adı altında kadınları adeta bir seks kölesi gibi kullanarak kendine bağlamayı amaç etmiş sapkın bir düşünce yapısı olan sistemin ayrıntıları herkesi şoke etti. Gizli tanıkın ifadesine göre Adnan Oktar Örgütü'nün yaptıkları kan dondurdu. İşte örgütün faaliyetleri;

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Son dakika haber: Gizli tanık 'kedicik' Adnan Oktar'ın tüm pisliğini ortaya döktü! Kan donduran ifade...
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