Son dakika haber: Gizli tanık 'kedicik' Adnan Oktar'ın tüm pisliğini ortaya döktü! Kan donduran ifade...

Son dakika haberi... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik Çarşamba günü başlayan operasyon sonucunda örgütün elebaşı dahil olmak üzere yüzlerce kişi gözaltına alındı. Tam 31 ayrı suçlamadan yargılanan Adnan Oktar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gizli tanık 'kedicik' Adnan Oktar'ın tüm pisliklerini ortaya döktü. Özelikle kurduğu 'Turnike sistemi' adı altında kadınları adeta bir seks kölesi gibi kullanarak kendine bağlamayı amaç etmiş sapkın bir düşünce yapısı olan sistemin ayrıntıları herkesi şoke etti. Gizli tanıkın ifadesine göre Adnan Oktar Örgütü'nün yaptıkları kan dondurdu. İşte örgütün faaliyetleri;