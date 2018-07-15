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lılar kadın ’larından vazgeçmıyor

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Diyarbakırlılar kadın Gaffar Okkan’larından vazgeçmıyor
SUR İlçe Emniyet Amiri 'ın tayinin çıkması, halkın tepkisini çekti. 'dan sonra ilk defa bir polise bu kadar çok bağlanan halk, Asuman amirin gitmemesi için imza kampanyası başlattı. Esnafın bir gün önce başlattığı imza kampanyasına katılanların sayısı şimdiden bin 500'e yaklaştı. Yanık Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Yılmaz Yardım, Asuman Hanım'ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmesini istediklerini söyledi. Vatandaşlar, tayinin durdurulmaması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamına çıkmayı planlıyor. Yaptığı çalışmalarla ilçe halkının güvenini kazanarak onların ablası haline gelen Karacık, yaklaşık iki buçuk yıl önce adı daha çok sokağa çıkma yasakları ve terörle anılan 'ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı.

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Diyarbakırlılar kadın Gaffar Okkan’larından vazgeçmıyor
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