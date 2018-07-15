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Gizemini koruyordu! İşte 'ın villası ile detaylar

Tüm örgütünün yakalanması olayına kilitlendi. Özellikle örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar herkesi hayretler içerisinde bıraktı. İşte Adnan Oktar'ın villasına dair merak edilen gerçekler...

Giriş Tarihi: 14.7.2018 20:45 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 01:50
Gizemini koruyordu! İşte Adnan Oktar'ın villası ile detaylar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 185'e yükseldi. Mali polis, iddiaya göre Oktar'ın yaşadığı villayı varislerinden yıllık olarak kiralayan ve parasını peşin olarak banka üzerinden ödeyen Semih Marangozoğlu ve eşi Tülin Işıldar Marangozoğlu'nun da gözaltına aldığı öğrenildi. Ayrıca, Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen Aylin Atamaca ve Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu firari 50 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OKTAR'IN İSTEDİĞİ ARAŞTIRMALARI YAPAN 2 POLİS GÖZALTINDA

Oktar'a operasyon kapsamında Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da gözaltına alındı. İddiaya göre, gözaltına alınan polis memurlarının O.Ö. ve O.U.'nin Adnan Oktar'ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürüldü.

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Gizemini koruyordu! İşte Adnan Oktar'ın villası ile detaylar
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