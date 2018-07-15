İki yılda 1624 müebbet

Davaların 194'ünde karar verildi. Karar verilenler arasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a suikast girişimi davası, 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü üzerindeki darbecilerin yargılandığı dava ile Şehit Ömer Halisdemir
'in öldürülmesi davası da yer aldı. Darbe girişiminin beyin takımı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargılandığı için sürecin en önemli davası olan Genelkurmay Çatı Davası
'nda mütalaa verildi ve bu yönüyle sona yaklaşıldı. Milletin iradesinin sembolü olan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi yerleri bombalayan darbecilerin yargılandığı Akıncı Üssü Davasında da ilk savunmalar bu hafta içinde bitti. 15 TEMMUZ darbe girişimine katılan FETÖ
'cüler yargı önünde hesap verdi ve vermeye devam ediyor. İki yıl içinde açılan 289 davada bin 624'ü müebbet hapis olmak üzere 2 bin 381 darbeciye hapis cezaları verildi. FETÖ'cü darbe girişiminin ardından, terör örgütüne karşı yargı yoluyla verilen mücadelede önemli mesafe kaydedildi. İKİ ANA DAVADA SONA DOĞRU
DARBE girişiminin beyin takımı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargılandığı için sürecin en önemli davası olan Genelkurmay Çatı Davası'nda mütalaa verildi ve bu yönüyle sona yaklaşıldı. Milletin iradesinin sembolü olan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi yerleri bombalayan pilotlarla 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde bulunan sivil imamların da yargılandığı Akıncı Üssü Davasında da ilk savunmalar bu hafta içinde bitti.