Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İki yılda 1624 müebbet

İki yılda 1624 müebbet

’cü darbe girişiminin ardından açılan 289 davada 1624 darbeci müebbet hapse mahkum oldu. Bunlardan 734’ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
İki yılda 1624 müebbet
Davaların 194'ünde karar verildi. Karar verilenler arasında; 'a suikast girişimi davası, Şehitler Köprüsü üzerindeki darbecilerin yargılandığı dava ile Şehit 'in öldürülmesi davası da yer aldı. Darbe girişiminin beyin takımı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargılandığı için sürecin en önemli davası olan 'nda mütalaa verildi ve bu yönüyle sona yaklaşıldı. Milletin iradesinin sembolü olan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi yerleri bombalayan darbecilerin yargılandığı Akıncı Üssü Davasında da ilk savunmalar bu hafta içinde bitti. 15 TEMMUZ darbe girişimine katılan 'cüler yargı önünde hesap verdi ve vermeye devam ediyor. İki yıl içinde açılan 289 davada bin 624'ü müebbet hapis olmak üzere 2 bin 381 darbeciye hapis cezaları verildi. FETÖ'cü darbe girişiminin ardından, terör örgütüne karşı yargı yoluyla verilen mücadelede önemli mesafe kaydedildi.

İKİ ANA DAVADA SONA DOĞRU
DARBE girişiminin beyin takımı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargılandığı için sürecin en önemli davası olan Genelkurmay Çatı Davası'nda mütalaa verildi ve bu yönüyle sona yaklaşıldı. Milletin iradesinin sembolü olan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi yerleri bombalayan pilotlarla 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde bulunan sivil imamların da yargılandığı Akıncı Üssü Davasında da ilk savunmalar bu hafta içinde bitti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İki yılda 1624 müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN