SABAH 15 Temmuz’da yabancı basını ağırlıyor

Yazarı Andres Miguel Rondon Anzola, İtalyan La Repubblica Politika Yazarı Alessio Postiglione, Çin Uluslararası Radyosu Kıdemli Muhabiri You Wu, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu Baş Editörü Theofanis Papathanasiou, Portekiz Lusa Haber Ajansı Politika Editörü ve Visao Historia Dergisi Yazarı Pedro Alexandre Caldeira Rodrigues, Rusya Kavpolit Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni
Beslan Uspanov, Belçika Europorter Ekonomi Muhabiri Massamba M'Boup'u İstanbul
ve İzmir'de ağırlayacak. İstanbul ve İzmir'de tarihi noktaları ziyaret eden yabancı basın mensupları bugün İstanbul'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü
törenlerine tanıklık edecek. Basın mensuplarına Türkiye ziyaretleri boyunca SABAH
yazarları Prof. Dr. Kerem Alkin, Hilal Kaplan, Melih Altınok, Bekir Hazar, okur temsilcisi İbrahim Altay, Takvim Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler ve köşe yazarları Faruk Erdem, Hasan Basri Yalçın, İsmail Çağlar ve Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, yazarı Ozan Ceyhun ve politika editörü Mehmet Çelik eşlik ediyor. Türkiye bu ihanetin üstesinden geldi'
Rusya Kavpolit Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Beslan Uspanov: İki yıl önce 15 Temmuz'da gelişmeleri Rusya'dan televizyondan takip ettim iki ay geçtikten sonra da Türkiye'ye gelmiştim. Türkiye için çok üzücü bir olaydı. Fakat Türkiye hızlı bir şekilde üstesinden geldi. O gece Türk halkına çağrı yapan Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir lider ve dünyada oldukça tanınır. Derviş UĞURLU - Sekine AKBABA /
SABAH