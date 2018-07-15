Son Dakika: 15 Temmuz gecesi TBMM'de bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anlamlı sergi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te bombanın düştüğü Şeref Holünde açılan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisinde konuştu.

Meclis'te bombanın düştüğü Şeref Holünde açılan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisine binlerce vatandaş geldi.

"BAŞARIYLA VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN BAŞKOMUTANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Sergi açılışında konuşan Binali Yıldırım, "Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür. Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM'nin gurur günüdür. 15 Temmuz gecesi milli iradenin tecelli ettiği bu çatı altında bir olduk beraber olduk birlikte Türkiye olduk. Mukaddes değerlerimizi FETÖ'cü alçakların hain emellerine teslim etmedik. O gece TBMM bir kez daha gazi oldu. Başarıyla verdiğimiz mücadelenin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

Gazi meclisimizin çalışanları olarak gurur duyacağımız bir tarih yazdık. Her türlü alçak girişim karşısında milletimizi bulacaktır.