Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor

Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan hazırlıklar havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 15.7.2018 11:22Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 11:31
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan hazırlıklar havadan görüntülendi. Köprüye dev Türk bayrağı asıldı.