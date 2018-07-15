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Son Dakika: 'nde hazırlıklar devam ediyor

Son dakika haberi... hain darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz 'nde başlayan hazırlıklar havadan görüntülendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 11:31
Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor

hain darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz 'nde başlayan hazırlıklar havadan görüntülendi. Köprüye dev Türk bayrağı asıldı.

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Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor
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