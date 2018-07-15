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haber: Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü

haberi... Cumhurbaşkanı ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı telefonda görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 20:56 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 01:48
Son dakika haber: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden iki lider, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliğinin seyrinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde de bulunuldu.

Bu çerçevede, Astana süreci ülkeleri ile koalisyon mensubu ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşmanın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir siyasi çözümün sağlanmasını hızlandırabileceğine işaret edildi.

Görüşmede, Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, İdlib'de olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz'daki Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti.

İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg'da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

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Son dakika haber: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin telefonda görüştü
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