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Son dakika: 'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "Ölüyoruz..."

Son dakika haberi...Dün gece Gümüşhane-Giresun hattında yaşanan nın ardından kaçan ’lıların telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Köşeye sıkışan PKK'lı hainlerin hezeyanları konuşmalarına yansıdı: “Her yerde asker var, ölüyoruz”. Etkisiz hale getirilen PKK’lıların ardından kaçan diğer örgüt üyeleri için bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 20:18 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 20:25
Son dakika: PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Ölüyoruz...

'nın sözde lideri 'Cudi Zaza' kod adlı ile yakın koruması 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra bölgede operasyonlar genişletilerek devam ediyor. Dün gece yaşanan nın ardından kaçan PKK'lıların kimlikleri belli olurken, Giresun kırsalına kayan operasyonlarda PKK'lıların yeni telsiz konuşmaları kayıtlara yansıdı.
Bölge sorumlusunun öldürülmesinin ardından ne yapacağını şaşıran PKK'lıların telsiz kestirmesinde, 'Yaralımız var, her yerde asker var ölüyoruz" dedikleri ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜLEN İKİ TERÖRİSTİN, KAMUFLAJLARI, SIRT ÇANTALARI VE SİLAHLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Bölge halkının yoğun ları olduğunu bildiği için yeni bir taktik arayışına giren teröristlerin bölgeden kaçabilmek için 'Özel Harekat' kamuflajlarına benzer kamuflaj giydikleri gözlendi. Sözde bölge lideri Mehmet Yakışır'ın üzerinden çıkan piyade tüfeği ve üzerindeki dürbün ise Yakışırı'n keskin nişancı olduğu ve birçok eylemi bu silah ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı. PKK'lıların çantalarında ise çok sayıda yaşam malzemesi ile sağlık ekipmanları, mühimmat ve telsizler bulundu.

Öte yandan bölgedeki yoğun askeri operasyonların ardından bölgeden çıkmak için Giresun-Gümüşhane kırsalı üzerinden 'ye geçmek isteyen grubun diğer üyelerinin de kimlikleri ortaya çıktı. Aralarında kırmızı listede bulunan 'Zap' kodlu telsizi kullanan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner, 'Aras' kod adlı Aras Aslan ve iki İranlı terörist 'Kawa' ile 'Sorej'in etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

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Son dakika: PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "Ölüyoruz..."
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